Босс НХЛ включил Овечкина в топ-5 игроков в истории

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в интервью «Чемпионату» заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин входит в число сильнейших игроков за всю историю.

По его словам, 39-летний нападающий заслуживает места в топ-5.

«Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнес Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — заявил Дэйли.

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.