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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Верховный лидер Ирана привел ВС страны в состояние повышенной боеготовности
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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение о приведении вооруженных сил страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — говорится в сообщении.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к равноправному диалогу с Вашингтоном. Выступая перед членами кабинета министров, Пезешкиан подчеркнул стремление Исламской Республики к переговорам на основе взаимного уважения.

2 апреля власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести вооруженные силы в боевую готовность. Соответствующие решения приняты в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил.

Ранее в Кремле оценили угрозу атаки США на Иран.

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