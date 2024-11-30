В Германии предрекли ВСУ потерю ключевого города в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск. Об этом заявил глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии на официальном сайте Бундесвера.

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине. Я ожидаю, что к концу года или в начале 2025 года Покровск придется покинуть», — заявил он.

По словам генерала, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали бежать со своих позиций, расположенных в районе города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, бойцы оставляют свои позиции самовольно, однако продолжают оказывать сопротивление на данной территории.

Ранее стало известно, что ВСУ не могут остановить продвижение российской армии у Стельмаховки.