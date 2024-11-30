Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), может нанести критический удар по экономике Украины, сообщает издание New Voice (NV).

Отмечается, что в городе находится единственная шахта в стране со стратегическим запасом необходимого для металлургии коксующегося угля. Там добывают ископаемое топливо редкой марки «К».

По данным издания, Украина в 2023 году почти на 90% обеспечивала свои нужды углем, добывающимся именно в этой шахте, расположенной в поселке Удачное возле Покровска.

Авторы публикации подчеркивают, что потеря шахты приведет к значительному удорожанию металлургической продукции. Кроме того, производство в особенности чугуна может сократиться на половину и более. В совокупности «это будет критический удар по всей экономике государства».

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