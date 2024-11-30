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На Украине заявили, что экономика страны может получить критический удар

NV: потеря Покровска нанесет критический удар по экономике Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), может нанести критический удар по экономике Украины, сообщает издание New Voice (NV).

Отмечается, что в городе находится единственная шахта в стране со стратегическим запасом необходимого для металлургии коксующегося угля. Там добывают ископаемое топливо редкой марки «К».

По данным издания, Украина в 2023 году почти на 90% обеспечивала свои нужды углем, добывающимся именно в этой шахте, расположенной в поселке Удачное возле Покровска.

Авторы публикации подчеркивают, что потеря шахты приведет к значительному удорожанию металлургической продукции. Кроме того, производство в особенности чугуна может сократиться на половину и более. В совокупности «это будет критический удар по всей экономике государства».

До этого глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук заявлял, что украинская банковская система не имеет достаточного капитала для восстановления страны после окончания боевых действий.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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