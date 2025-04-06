Более 75 тысяч жителей Красноярского края остались без света

В Красноярском крае 75 тысяч человек остались без электричества из-за урагана, прошедшего накануне. Без света остались 379 социальных учреждений, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, электроэнергию отключили в 32 муниципалитетах, 298 населенных пунктах, 24 367 жилых домах.

До этого сообщалось, что отключение света коснулось 60 тыс. человек. Минэнерго России отмечало, что массовые отключения объектов электросетевого хозяйства происходят из-за неблагоприятных погодных условий — ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе привлекали почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Администрация региона, в свою очередь, сообщала, что из-за ухудшения погодных условий более 90 населенных пунктов Красноярского края временно остались без света. По информации властей, неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. В связи с этим они просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в своих домах.

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала в Telegram-канале предупреждение об усилении ветра до ураганного. В тексте отмечалось, что скорость порывов ветра может составить 33 м/с и более.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.