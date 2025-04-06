Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 75 тысяч жителей Красноярского края остались без света

ТАСС: более 75 тыс. жителей Красноярского края остались без света из-за урагана
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Красноярском крае 75 тысяч человек остались без электричества из-за урагана, прошедшего накануне. Без света остались 379 социальных учреждений, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, электроэнергию отключили в 32 муниципалитетах, 298 населенных пунктах, 24 367 жилых домах.

До этого сообщалось, что отключение света коснулось 60 тыс. человек. Минэнерго России отмечало, что массовые отключения объектов электросетевого хозяйства происходят из-за неблагоприятных погодных условий — ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе привлекали почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Администрация региона, в свою очередь, сообщала, что из-за ухудшения погодных условий более 90 населенных пунктов Красноярского края временно остались без света. По информации властей, неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. В связи с этим они просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в своих домах.

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала в Telegram-канале предупреждение об усилении ветра до ураганного. В тексте отмечалось, что скорость порывов ветра может составить 33 м/с и более.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

Все новости на тему:
Ураганы в Сибири
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами