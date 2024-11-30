Украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ держать Курахово в ДНР ценой больших потерь. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе», — заявил он.

По словам Рогова, украинский лидер бросил бойцов на убой ради западных стран.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в социальных сетях, что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях.

27 ноября Рогов сообщал, что ВС России «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР. Он подчеркивал, что в скором времени под контролем российских военных может оказаться главная трасса снабжения ВСУ, до нее осталось пройти пять километров.

Ранее стало известно, что российские войска расширили плацдарм у Новомлынска.