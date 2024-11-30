Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов обвинил Зеленского в отказе спасти солдат ВСУ в Курахово

Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ держать Курахово в ДНР ценой больших потерь. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе», — заявил он.

По словам Рогова, украинский лидер бросил бойцов на убой ради западных стран.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в социальных сетях, что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях.

27 ноября Рогов сообщал, что ВС России «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР. Он подчеркивал, что в скором времени под контролем российских военных может оказаться главная трасса снабжения ВСУ, до нее осталось пройти пять километров.

Ранее стало известно, что российские войска расширили плацдарм у Новомлынска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами