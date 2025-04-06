Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против «Чикаго Блэкхоукс» заявил, что считает шведа Никласа Бекстрема самым влиятельным игроком в своей карьере.

По его словам, именно Бекстрем сильнее всего повлиял на его стиль.

«Кто оказал наибольшее влияние на мою карьеру? Очевидно, это Бекстрем. Та «химия», которая у нас была на льду и вне его… Я, конечно, очень скучаю по нему сейчас», — заявил Кросби.

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Сидни Кросби оценил старания Александра Овечкина забить 895-й гол в игре с «Чикаго».