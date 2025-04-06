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В РФПИ раскрыли, когда пройдет следующий раунд переговоров России и США

Дмитриев: новые контакты между РФ и США могут состояться на следующей неделе
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Очередной раунд переговоров России и США может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

«Уже на следующей неделе», — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, когда ждать новых контактов между РФ и США.

3 апреля глава РФПИ сообщил в Telegram-канале, что находится в Вашингтоне, где проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Дмитриев заявил, что диалог между РФ и США, который был разрушен во время президентства Джо Байдена, имеет огромное значение для всего мира.

Дмитриев остался доволен поездкой в Вашингтон. Он оценил свои контакты с американской стороной как «очень уважительные» и выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой наконец-то восстановился. Подробнее о переговорах Дмитриева с представителями властей США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что спецпредставитель Путина «обыграл» США на переговорах по Украине.

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