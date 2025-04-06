Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили о поражении группы военных ВСУ с бронетехникой в Сумах

РИА: в Сумах поразили группу ВСУ, которая готовилась войти в Курскую область
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, группу военных на бронетехнике обнаружили на окраине Сум. Украинские военные готовились войти в Курскую область. Также Лебедев сообщил о попадании в ракетную систему противовоздушной обороны. На месте был большой взрыв с детонацией и искрами, заключил подпольщик.

Этой же ночью российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. По данным Минобороны, также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Ведомство также писало, что с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием, в результате чего была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности страны, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами