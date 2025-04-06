РИА: в Сумах поразили группу ВСУ, которая готовилась войти в Курскую область

Российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, группу военных на бронетехнике обнаружили на окраине Сум. Украинские военные готовились войти в Курскую область. Также Лебедев сообщил о попадании в ракетную систему противовоздушной обороны. На месте был большой взрыв с детонацией и искрами, заключил подпольщик.

Этой же ночью российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. По данным Минобороны, также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Ведомство также писало, что с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием, в результате чего была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности страны, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.