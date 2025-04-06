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Из-за урагана в Хакасии пострадали двое детей

Минздрав Хакасии: число пострадавших от урагана выросло до 40
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МЧС по Республике Хакасия

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 40, среди них оказались двое детей. Об этом сообщил Минздрав региона в своем Telegram-канале.

«Госпитализировано 5 человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. 35 пациентов находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в ведомстве.

В каком состоянии пострадавшие несовершеннолетние, не уточняется.

Утром 6 апреля число пострадавших от сильного ветра выросло до 32.

5 апреля Telegram-канал «Подслушано в Абакане» сообщал, что в Абакане сильный шторм срывает крыши и рекламные баннеры, а также опрокидывает автобусные остановки. Жителям рекомендовали не выходить на улицу. На этом фоне в Хакасии был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее житель Красноярска рассказал, что из-за урагана часть крыши дома упала на его автомобиль.

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