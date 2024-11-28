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Российские военные поразили три установки HIMARS ВСУ на Украине

Минобороны: ВС РФ поразили три пусковые установки HIMARS в Сумской области

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России поразили три пусковые установки HIMARS в Сумской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ потеряли не менее 30 военных.

До этого сообщалось, что Нидерланды отправили Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Министерство обороны Нидерландов 20 ноября сообщило, что отправило последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии.

Агентство Bloomberg опубликовало статью под названием «В обороне Украины против Путина образовалась брешь размером с Трампа», в которой сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне зависят от иностранных поставок оружия, особенно от поддержки Соединенных Штатов, без которой, вероятно, им будет трудно противостоять российской армии в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину.

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