Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды отправили Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Украине предстоит суровая зима из-за продолжающихся разрушительных воздушных атак. В связи с этим мы предоставили им три пусковые установки ЗРК Patriot», — отметил Брекелманс.

Министерство обороны Нидерландов 20 ноября сообщило, что отправило последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии.

Агентство Bloomberg в четверг опубликовало статью под названием «В обороне Украины против Путина образовалась брешь размером с Трампа», в которой сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне зависят от иностранных поставок оружия, особенно от поддержки Соединенных Штатов, без которой, вероятно, им будет трудно противостоять российской армии в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину.