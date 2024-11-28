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В США подсчитали, насколько Украина зависит от американского оружия

Bloomberg: ВСУ сильно зависят от поставок и не продержатся без оружия из США

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень сильно зависят от зарубежных поставок оружия, в особенности от Соединенных Штатов, без чьей помощи они, вероятно, не продержатся долго против российской армии. Об этом пишет Bloomberg в статье под названием «В обороне Украины против Путина нависла брешь размером с Трампа».

Агентство подсчитало, что четыре из пяти ракет «земля-земля» каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем ПВО передаются Украине из США. Среди самых поставляемых ракет: ракеты TOW для одноименного противотанкового комплекса, 122-мм боеприпасы, авиационные ракеты Hydra-70 и 85-мм ракеты для РПГ-7.

Ключевыми компонентами артиллерии Украины являются американские РСЗО HIMARS и гаубицы M777, пишет агентство. По подсчетам агентства, официально было заявлено о передаче Киеву 44 HIMARS и 202 M777 (все производства США). При этом в количественном отношении самоходных систем поступило больше из европейских стран.

27 ноября газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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