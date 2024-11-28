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Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину

В Финляндии с 2025 года начнется производство БПЛА для поставок на Украину

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Shutterstock

Финляндия начнет производство беспилотников для поставок Украине. Об этом сообщила финская оборонная компания Summa Defence.

В заявлении компании указывается, что группа Summa Defence, работающая в области оборонных и охранных технологий, вместе с украинскими партнерами создаст в Финляндии завод по производству БПЛА. Ожидается, что массовое производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года.

Компания подчеркивает, что основная цель завода — увеличить производство беспилотников, которые используются в конфликте на Украине, а также внедрить промышленное производство таких устройств в Финляндии и других странах Европы.

В четверг в Финляндии депутат Европарламента Мика Аалтола и группа бывших чиновников выдвинули гражданскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Ранее финских женщин начали готовить к возможной войне с Россией.

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