Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину

Финляндия начнет производство беспилотников для поставок Украине. Об этом сообщила финская оборонная компания Summa Defence.

В заявлении компании указывается, что группа Summa Defence, работающая в области оборонных и охранных технологий, вместе с украинскими партнерами создаст в Финляндии завод по производству БПЛА. Ожидается, что массовое производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года.

Компания подчеркивает, что основная цель завода — увеличить производство беспилотников, которые используются в конфликте на Украине, а также внедрить промышленное производство таких устройств в Финляндии и других странах Европы.

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