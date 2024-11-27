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Средства ПВО пресекли атаку беспилотника на Брянскую область

Губернатор Богомаз: ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Брянскую область, которая была пресечена средствами ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией нашего региона силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что на месте крушения дрона уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Утром 27 ноября дрон ВСУ пытался атаковать Смоленскую область. Его уничтожили в Починковском районе. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.

Также сообщалось, что российские военные этой ночью сбили несколько беспилотников вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

Ранее стало известно, что в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников.

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