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Эксперт рассказал о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ

Соскин: между Зеленским и Сырским возник серьезный конфликт

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Global Look Press

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским возник конфликт. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.

«Сырский выполняет определенные задания, и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи, то есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки. <…> то есть уже есть открытый серьезный конфликт», — считает эксперт.

Соскин добавил, что украинский президент утрачивает контроль над страной и скорее всего в ближайшее время руководство армии выйдет у Зеленского из подчинения.

До этого британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что военнослужащие ВСУ специально ограждают президента Украины от объективной информации с целью сместить его. Эксперт считает, что это связано с неспособностью Зеленского воспринимать плохие новости, из-за чего его окружение сообщает ему лишь положительную информацию.

В свою очередь бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Зеленского, чтобы во главе страны встал более «приемлемый для переговоров с Россией» кандидат.

Ранее в Раде посмеялись над Зеленским.

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