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В Раде посмеялись над Зеленским и предложили назвать ядерную бомбу в его честь

Дубинский высмеял Зеленского, предложив назвать в его честь ядерную бомбу

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Bernadett Szabo/Reuters

Украинские «ядерные бомбы» должны носить имена их создателей – президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака – «малыш» и «толстяк». Так в своем Telegram-канале посмеялся над руководством Украины депутат Рады Александр Дубинский.

«Если у американцев бомбы назывались «малыш» и «толстяк», то наши должны носить гордые имена своих создателей — Зеленского и Ермака. То есть тоже называться «малыш» и «толстяк», — иронично отметил депутат.

Дубинский добавил, что «клоун с ядерной бомбой» — это «какой-то сюр».

До этого инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский заявлял, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не докладывало о каких-либо изменениях в ядерной сфере Украины, такой процесс не может остаться незамеченным для международного сообщества.

В свою очередь французский политик Флориан Филиппо заявлял, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Североатлантический альянс будет заинтересован в ядерной программе Украины.

Ранее в офисе Зеленского сочли бессмысленным создание Украиной атомной бомбы.

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