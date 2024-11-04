Запад рано или поздно ликвидирует или спишет президента Украины Владимира Зеленского, чтобы во главе страны встал более приемлемый для переговоров с Россией кандидат. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По мнению подполковника, уберут Зеленского, подставив его под удар российской ракеты или сделают все так, будто он действительно оказался под ракетным ударом. Причина этому — то, что Зеленский очень много знает, а также из него могут сделать «козла отпущения», на которого можно будет повесить весь негатив.

Прозоров считает, что вместо Зеленского могут выбрать кандидата с более положительной репутацией и имиджем, например, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В одном из интервью британской газете экс-главком говорил, что пришло время подумать о завершении вооруженного конфликта на Украине.

Согласно информации Прозорова, в политике Украины есть еще несколько человек, которые могут стать президентом: глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), но не все они приемлемы для России в качестве переговорщика.

До этого Прозоров заявлял, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки минобороны страны причастны к терактам в России и согласовывали их с Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленского предупредили о риске государственного переворота на Украине.