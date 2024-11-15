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В Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского

Британский эксперт Меркурис: украинские военные планируют убрать Зеленского

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Johanna Geron/Reuters

Военнослужащие ВСУ специально ограждают президента Украины Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Я не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — предположил Меркурис, подчеркнув, что Зеленский не в состоянии воспринимать плохие новости, из-за чего его окружение сообщает ему лишь положительную информацию.

4 ноября бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Владимира Зеленского, чтобы во главе страны встал более приемлемый для переговоров с Россией кандидат. По мнению подполковника, уберут Зеленского, подставив его под удар российской ракеты или сделают все так, будто он действительно оказался под ракетным ударом. Причина этому — то, что Зеленский очень много знает, а также из него могут сделать «козла отпущения», на которого можно будет повесить весь негатив.

Прозоров считает, что вместо Зеленского могут выбрать кандидата с более положительной репутацией и имиджем, например, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В одном из интервью британской газете экс-главком говорил, что пришло время подумать о завершении вооруженного конфликта на Украине.

Ранее в Раде посмеялись над Зеленским и предложили назвать ядерную бомбу в его честь.

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