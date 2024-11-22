Путин рассказал, от кого зависит решение задач СВО

Выполнение задач в ходе специальной операции и будущее России прежде всего зависят от военнослужащих. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями оборонки, руководством Минобороны и разработчиками ракетных систем.

По словам главы государства, выполнение задач зависит от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников. Также он упомянул саперов, летчиков, операторов дронов, морских десантников и сказал о важности слаженной работы всех родов войск.

«Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно, профессионально действуют сегодня», — подчеркнул Путин.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».