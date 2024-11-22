Путин назвал «Орешник» гарантом суверенитета России

Гиперзвуковой комплекс «Орешник» стал еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями оборонки, руководством Минобороны и разработчиками ракетных систем.

«Очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл», — добавил Путин.

Он также отметил, что ни у кого в мире нет таких комплексов, как «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».