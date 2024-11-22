Стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник»

Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD для якобы возможного «противодействия» российским ракетам «Орешник». Об этом пишет Bloomberg.

«Украина ждет экспертов, которые подтвердят тип использованной ракеты… Киев запросит у западных партнеров системы ПВО, способные перехватывать МБР (межконтинентальная баллистическая ракета – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, одной из систем, которую может запросить Украина, является система противоракетной обороны на больших высотах THAAD, производимая корпорацией Lockheed Martin.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD, заявлял, что Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вашингтон отказался от создания ракет нового поколения для Patriot.