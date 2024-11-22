Путин заявил, что «Орешник» создан на базе новейших разработок

Гиперзвуковой комплекс «Орешник» не является модернизацией старых советских систем, заявил президент России Владимир Путин на совещании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России», — сказал Путин на совещании с представителями оборонки, руководством Минобороны и разработчиками ракетных систем.

Глава государства подчеркнул, что «Орешник» создан именно на базе современных, новейших разработок.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».