В Тульской области отражена атака украинских беспилотников

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе отражена атака украинских беспилотников.

По его словам, Тульская область попала под атаку украинских беспилотников в утренние часы.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — поделился Миляев.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в Telegram-канале о массированной атаке беспилотников на регион.

По его словам, в Раменском, Коломне и Домодедово сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Также утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.