Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области отражена атака украинских беспилотников

Губернатор Миляев: в Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

close
Телеграм-канал «Дмитрий Миляев»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе отражена атака украинских беспилотников.

По его словам, Тульская область попала под атаку украинских беспилотников в утренние часы.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — поделился Миляев.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в Telegram-канале о массированной атаке беспилотников на регион.

По его словам, в Раменском, Коломне и Домодедово сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Также утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами