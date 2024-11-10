Губернатор Московской области заявил о массированной атаке дронов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в Telegram-канале о массированной атаке беспилотников на регион.

По словам Воробьева, в Раменском, Коломне и Домодедово сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Согласно сообщению губернатора, в Раменском после падения дронов загорелись два дома в поселке Становое. Осколками ранена 52-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Сейчас она в реанимации в состоянии средней тяжести.

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне этого в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В московских аэропортах Внуково и Домодедово в свою очередь ввели план «Ковер».

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.