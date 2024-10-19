БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники

Беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, один «реактивный дрон» упал на здание предприятия, вызвав пожар в нем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в стране, производящее в том числе импульсные стабилизаторы, преобразователи, источники опорного напряжения, транзисторы и другие товары.

«Система противовоздушной обороны сбила 13 БПЛА — один из них упал на здание предприятия, начался пожар», — пишет Mash.

По его данным, атака на завод продолжалась с 4:30 до 7:00. По предварительным данным, никто не пострадал.

Территория рядом с заводом на улицах Красноармейской и Авиационной была перекрыта, власти города также изменили движение нескольких маршрутов общественного транспорта.

19 октября беспилотники ВСУ атаковали Санкт-Петербург. Они были сбиты системами ПВО. О последствиях атаки не сообщалось.

Ранее обломки беспилотника нашли на пляже в Анапе.