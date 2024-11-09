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Минобороны сообщило о сбитии 67 беспилотников и двух снарядов HIMARS

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 67 беспилотников и два снаряда HIMARS ВСУ

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Olga Sokolova/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала военной операции российские войска, по данным ведомства, уничтожили 35 476 БПЛА, 648 самолетов, 283 вертолета, а также 1486 боевых машин РСЗО.

Ночью российское Минобороны сообщало, что над российскими регионами за сутки сбили 19 украинских БПЛА самолетного типа.

Утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над семью регионами РФ.

Ранее российский военный отбил дрон рукой.

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