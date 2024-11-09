В России за ночь сбили 50 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 9 ноября сбили 50 беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщает Минобороны.

Наибольшее число дронов — 28 — было уничтожено над Брянской областью. Также российские военные сбили 12 беспилотников над Курской областью, четыре — над Новгородской областью, по два — над Смоленской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Тверской областями.

В МЧС напомнили, что при опасности атаки беспилотников не следует выходить на улицу, а дома лучше держаться подальше от оконных проемов или пройти в комнату, где нет окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.