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Российский военный отбил дрон рукой и спас сослуживцев

Минобороны: российский боец отбил дрон ВСУ рукой и спас экипаж боевой машины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военный Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми сослуживцев, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский дрон своей рукой. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе одного из боев рота заместителя командира боевой машины Мозговенко оказалась в полуокружении. После получения задачи на отход он начал эвакуацию вооружения и личного состава подразделения. Во время движения на запасные позиции военный заметил украинский дрон, который на большой скорости приближался к его боевой машине с поврежденным вооружением.

«Не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

5 ноября глава министерства обороны России Андрей Белоусов, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что они во время специальной военной операции демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм.

Ранее Марочко заявил об уничтожении группы иностранных наемников в Харьковской области.

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