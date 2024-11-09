Российский военный отбил дрон рукой и спас сослуживцев

Российский военный Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми сослуживцев, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский дрон своей рукой. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, в ходе одного из боев рота заместителя командира боевой машины Мозговенко оказалась в полуокружении. После получения задачи на отход он начал эвакуацию вооружения и личного состава подразделения. Во время движения на запасные позиции военный заметил украинский дрон, который на большой скорости приближался к его боевой машине с поврежденным вооружением.

«Не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

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