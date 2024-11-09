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ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Бейруте

Израильские самолеты атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в южной части Бейрута. Об этом ТАСС рассказал источник в службе гражданской обороны Ливана.

По его словам, атака началась с ударов по шести зданиям, расположенным в квартале Харет-Хорейк, и лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна. Следующий налет, судя по данному заранее со стороны Израиля предупреждению, произойдет на предместье Хадас-Бейрут.

7 ноября израильская авиация атаковала район, находящийся вблизи бейрутского международного аэропорта имени Рафика Харири.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль атаковал офис телеканала Al Mayadeen в Бейруте.

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Операция Израиля в Ливане
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