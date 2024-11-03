Российские войска уничтожили украинский танк и установку Caesar в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинский танк и артиллерийскую установку Caesar в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские войска улучшили свои позиции в регионе. Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Успеновка, Великая Новоселка, Раздольное, Макаровка и Островское в ДНР. Также отражена атака штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции», — говорится в сообщении.

31 октября сообщалось, что ВС России нанесли удар по живой силе ВСУ в ДНР. Противник потерял пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», три 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

В тот же день бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР.

Ранее российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.