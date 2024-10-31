ВС России нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров в Донецкой народной республике.

«Противник потерял до 565-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», три 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

31 октября бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР.

До этого в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота захватили взводно-огневой пункт Вооруженных сил Украины и завладели пулеметом НАТО старого образца.

Ранее армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР.