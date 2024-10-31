Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ: миномет «Тюльпан» поразил пункт дислокации ВСУ и склад боеприпасов

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, склад был расположен в полуразрушенном здании. Наводить миномет на цели помогал расчет беспилотного летательного аппарата.

«Расчет ... выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении Минобороны.

После удара миномет сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

До этого в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота захватили взводно-огневой пункт Вооруженных сил Украины и завладели пулеметом НАТО старого образца.

Замкомандира роты рассказал, что предварительно опорный пункт бойцов украинской армии атаковали из минометов и ствольной артиллерии. По его словам, часть военнослужащих ВСУ бежала, бросив раненых и вооружение.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами