Бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, склад был расположен в полуразрушенном здании. Наводить миномет на цели помогал расчет беспилотного летательного аппарата.

«Расчет ... выдвинулся на позицию после получения данных от разведки: в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении Минобороны.

После удара миномет сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

До этого в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота захватили взводно-огневой пункт Вооруженных сил Украины и завладели пулеметом НАТО старого образца.

Замкомандира роты рассказал, что предварительно опорный пункт бойцов украинской армии атаковали из минометов и ствольной артиллерии. По его словам, часть военнослужащих ВСУ бежала, бросив раненых и вооружение.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.