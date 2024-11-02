Пленный рассказал о спасении российскими военнослужащими украинских раненых

Военнослужащие 37-й и 40-й бригад Вооруженных сил России оказали украинским военным, брошенным командованием, первую медицинскую помощь. Об этом рассказал пленный боец ВСУ, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов в беседе с РИА Новости.

«Не было воды, он (военнослужащий ВС России. — «Газета.Ru») отдал свою флягу. Боец отдал мне ее, я говорю: «Так тебе нужнее». Он говорит: «Перестань, я вижу, что иначе не дойдешь», — поделился Погорелов, попавший в ряды украинской армии после мобилизации.

Он рассказал, что возглавлял группу эвакуации, и после начала штурма позиций ВСУ российскими войсками выносил раненых сослуживцев. По словам Погорелова, он неоднократно запрашивал эвакуацию у командира роты, но тот «просто отключился».

31 октября пленный боец ВСУ Николай Кальницкий рассказал, что два года скрывался от мобилизации. По словам военнопленного, сотрудники территориального центра комплектования поймали его по пути в магазин, после чего он оказался в Курской области, где его вместе с сослуживцами выгрузили в лесопосадки на боевой машине пехоты «Брэдли».

Ранее украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ.