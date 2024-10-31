Боец ВСУ рассказал, что два года бегал от мобилизации

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Кальницкий рассказал, что два года скрывался от мобилизации. Его слова приводит ТАСС.

Мужчина был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север» в Курской области.

«Мне повезло, что я остался. Я вообще воевать не хотел. В Верхнеднепровске пытался сбежать, но словили, да и многие там пытались. Я два года убегал от этой войны, но она меня настигла», — рассказал Николай.

По словам военнопленного, сотрудники территориального центра комплектования поймали его по пути в магазин, после чего он оказался в Курской области, где его вместе с сослуживцами выгрузили в лесопосадки на боевой машине пехоты «Брэдли». Кальницкий рассказал, что его бригаде обещали эвакуацию с передовой спустя три-четыре дня, однако было ли сдержано это обещание, он не уточнил.

До этого Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тыс. бойцов ВСУ.