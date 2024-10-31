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Боец ВСУ рассказал, что два года бегал от мобилизации

ТАСС: пленный боец ВСУ рассказал, что два года бегал от мобилизации на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Кальницкий рассказал, что два года скрывался от мобилизации. Его слова приводит ТАСС.

Мужчина был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север» в Курской области.

«Мне повезло, что я остался. Я вообще воевать не хотел. В Верхнеднепровске пытался сбежать, но словили, да и многие там пытались. Я два года убегал от этой войны, но она меня настигла», — рассказал Николай.

По словам военнопленного, сотрудники территориального центра комплектования поймали его по пути в магазин, после чего он оказался в Курской области, где его вместе с сослуживцами выгрузили в лесопосадки на боевой машине пехоты «Брэдли». Кальницкий рассказал, что его бригаде обещали эвакуацию с передовой спустя три-четыре дня, однако было ли сдержано это обещание, он не уточнил.

До этого Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тыс. бойцов ВСУ.

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