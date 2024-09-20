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Украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ

Пленный: заключенным украинцам добавляли срок, чтобы заставить вступить в ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Попавший в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал РИА Новости, что в его стране местных заключенных шантажом вынуждают вступать в армию.

Мужчину мобилизовали из места лишения свободы. По его словам, представители ВСУ приезжали в тюрьму и грозились увеличить срок на «три-пять лет», если осужденный не захочет идти воевать. Он отметил, что сначала их словам не верили, но позже угрозы начали воплощать в жизнь — сроки действительно росли. Из-за этого люди начали соглашаться вступать в ВСУ, заключил он.

Также военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что командование украинских войск перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской народной республики (ЛНР), откуда они «повально дезертируют».

По его словам, многие солдаты не проходили должной первоначальной подготовки, и почти все не имеют боевого опыта. В связи с этим растет число безвозвратных и санитарных потерь, а также происходит повальное дезертирство.

Ранее пленный рассказал, как сослуживцы и командование ВСУ бросили его в ДНР.

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