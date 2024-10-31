Суд впервые отменил арест обвиняемого в убийстве для его отправки на СВО

Краснодарский краевой суд впервые приостановил производство по уголовному делу об убийстве для отправки фигуранта в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о фигуранте дела Павле Лонгинове. Он обвинялся в убийстве, в связи с чем был арестован. Однако в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором он попросил о приостановке производства по уголовному делу.

Причиной для остановки процесса начальник пункта отбора назвал заключение фигурантом дела контракта о прохождении военной службы.

«В судебном заседании подсудимый подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции, стороны обвинения и защиты просили суд удовлетворить поступившее ходатайство. Суд ходатайство удовлетворил», — говорится в сообщении.

В сентябре Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Документ позволит приостанавливать процесс на стадии судопроизводства обвиняемых.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.