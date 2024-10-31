Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд впервые отменил арест обвиняемого в убийстве для его отправки на СВО

Суд в Краснодарской крае отпустил фигуранта дела об убийстве для участия в СВО

close
Anelo/Shutterstock

Краснодарский краевой суд впервые приостановил производство по уголовному делу об убийстве для отправки фигуранта в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о фигуранте дела Павле Лонгинове. Он обвинялся в убийстве, в связи с чем был арестован. Однако в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором он попросил о приостановке производства по уголовному делу.

Причиной для остановки процесса начальник пункта отбора назвал заключение фигурантом дела контракта о прохождении военной службы.

«В судебном заседании подсудимый подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции, стороны обвинения и защиты просили суд удовлетворить поступившее ходатайство. Суд ходатайство удовлетворил», — говорится в сообщении.

В сентябре Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Документ позволит приостанавливать процесс на стадии судопроизводства обвиняемых.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами