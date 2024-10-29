В России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

Министерство труда и социальной защиты России предложило ряд корректировок законодательства в части сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий военнослужащих, а именно облегчить получение пенсий для военных и добровольцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения коснутся военнослужащих, ставших инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, пребывавших в добровольческих формированиях, а также правопреемников (наследников) павших на фронте участников специальной военной операции.

В частности, законопроект предлагает назначать пенсию по инвалидности военным, получающим выплаты по линии Социального фонда, со дня установления инвалидности вследствие военной травмы. Бойцы смогут получать выплаты, если обратились за пенсией в течение года с момента получения статуса инвалида, а при превышении этого срока — с 1-го числа месяца, в котором произошло обращение.

Похожие правила законопроект предлагает ввести для назначения пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня потери родственника-бойца. В случае если это произошло позднее, срок расчета выплат от дня обращения составит один год.

Также Минтруд предложил упростить правила наследования пенсионных накоплений для правопреемников лиц, являвшихся участниками СВО и павших при выполнении задач на территориях Украины и новых регионов РФ либо «в ходе вооруженной провокации» на государственной границе. Наследникам необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение полугода после потери застрахованного лица. Если этот срок пропущен, права на накопления можно получить только в суде.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.