Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

РБК: Минтруд РФ предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты России предложило ряд корректировок законодательства в части сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий военнослужащих, а именно облегчить получение пенсий для военных и добровольцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения коснутся военнослужащих, ставших инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, пребывавших в добровольческих формированиях, а также правопреемников (наследников) павших на фронте участников специальной военной операции.

В частности, законопроект предлагает назначать пенсию по инвалидности военным, получающим выплаты по линии Социального фонда, со дня установления инвалидности вследствие военной травмы. Бойцы смогут получать выплаты, если обратились за пенсией в течение года с момента получения статуса инвалида, а при превышении этого срока — с 1-го числа месяца, в котором произошло обращение.

Похожие правила законопроект предлагает ввести для назначения пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, если они обратятся за выплатой не позднее чем через год со дня потери родственника-бойца. В случае если это произошло позднее, срок расчета выплат от дня обращения составит один год.

Также Минтруд предложил упростить правила наследования пенсионных накоплений для правопреемников лиц, являвшихся участниками СВО и павших при выполнении задач на территориях Украины и новых регионов РФ либо «в ходе вооруженной провокации» на государственной границе. Наследникам необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение полугода после потери застрахованного лица. Если этот срок пропущен, права на накопления можно получить только в суде.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами