В России приняли закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Об этом пишет РИА Новости.

Автором законодательной инициативы, предполагающей внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, стал Верховный суд.

Закон позволит освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт с Минобороны РФ.

Также аналогичный правовой механизм будет распространен на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе находится на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

23 сентября правительство России одобрило законопроект, в рамках которого участники специальной военной операции (СВО) смогут освободиться от уголовной ответственности на стадии судебного производства.

Ранее в Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО.