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Военный эксперт оценил положение ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: у ВСУ кончились возможности к наступлению в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На сегодняшний день у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось возможностей для наступления в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Материально-технические средства противника, людские ресурсы в Курской области у ВСУ исчерпаны. Противник периодически бросает резервы в бой, пытается контратаковать, но возобновить наступление не может из-за несоразмерности сил», — сказал эксперт.

Матвийчук добавил, что сейчас Россия контролирует приграничные территории, а также Черниговскую и Сумскую области. При переброске туда своих резервов ВСУ могут их потерять в кратчайшие сроки.

Накануне подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ не хватает бригад, чтобы закрыть все бреши на линии соприкосновения. Он обратил внимание, что украинские формирования приложили немало усилий при ведении боевых действий в Курской области. Но из-за этого подразделения ВСУ на других участках фронта столкнулись с трудностями.

Ранее в Совфеде предупредили западных участников вторжения в Россию о последствиях.

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