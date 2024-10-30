В Совфеде предупредили западных участников вторжения в Россию о последствиях

Иностранные участники вторжения в Брянскую и Курскую области столкнутся с последствиями. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников были граждане США, Канады и Польши.

По его словам, особенность состоит в том, что этих людей «отловили на так называемых общепризнанных территориях» РФ.

«Причем, как справедливо заметил президент России Владимир Путин, речь идет частенько не столько о наемниках, сколько о людях — действующих сотрудников силовых структур стран НАТО, которые занимаются не только консультированием на территории Украины, но и частенько сами садятся за пульт управления разного рода боевых систем, которые наносят удары по Российской Федерации», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что в РФ в каждом таком случае сначала проводится проверка, а потом возбуждается уголовное дело и далее вступают в силу все те нормы российского законодательства, которые предусматривают очень суровое наказание за такого рода преступную деятельность.

«Там много чего, начиная от незаконного проникновения на территорию Российской Федерации, заканчивая участием в террористических формированиях, либо террористических акциях, либо в наемничестве и так далее», — продолжил Климов.

Он отметил, что речь идет «о целом букете» статей УК РФ.

Сенатор также заявил, что граждане тех или иных государств вовлечены в преступную антироссийскую деятельность. Как это отразится на них, зависит от каждой конкретной страны и от вовлеченности ее властей в эту антироссийскую деятельность, подчеркнул он.

«Тут нет общего рецепта, но общий подход есть. Любая такого рода антироссийская преступная активность должна пресекаться и наказываться», — добавил Климов.

В Брянской области днем 28 октября пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.