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Американский подполковник заявил о неспособности ВСУ закрыть бреши на фронте

Подполковник Дэвис: ВСУ не хватает бригад, чтобы восполнить все бреши на фронте

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Yevhen Titov/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает бригад, чтобы закрыть все бреши на линии соприкосновения. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис.

Он обратил внимание, что украинские формирования приложили немало усилий при ведении боевых действий в Курской области. Но из-за этого подразделения ВСУ на других участках фронта столкнулись с трудностями.

«У них нет достаточного количества войск <...>, чтобы укомплектовать всю линию фронта», — пояснил эксперт.

В то же время Дэвис усомнился в способности ВСУ и дальше удерживать позиции на территории Курской области. По мнению американского подполковника, Киев не получил никакой пользы от вторжения в российский регион. Украинские войска упустили свой шанс на этом направлении, и теперь лишь теряют все больше солдат.

30 октября министерство обороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ в Курской области превысили 28 тыс. военнослужащих. Более того, во время сражений украинские формирования лишились сотен единиц техники — 180 танков, 240 артиллерийских орудий и большого количества иных вооружений.

Ранее американские журналисты узнали о военных преступлениях ВСУ в Курской области.

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