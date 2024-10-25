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Путин рассказал о попытках контрнаступления ВСУ в Курской области

Путин: ВС РФ отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

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Александр Казаков/РИА Новости

Российские войска отражают все попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, соответствующие кадры показаны в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ предпринимают попытки деблокировать свои окруженные подразделения в регионе, но они не имеют успеха.

«Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления», — сказал глава государства.

Накануне Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. По словам главы государства, ВСУ даже не понимают, что находятся в окружении.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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