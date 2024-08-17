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В США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области

NBC News: Украина больше года готовила атаку на Курскую область

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Украина больше года обсуждала операцию, подобную атаке ее Вооруженных сил на Курскую область России. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

По его словам, таким образом власти Украины пытались отвлечь Россию от других направлений, где украинская армия терпит серьезное поражение, а российские войска продвигаются вперед.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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