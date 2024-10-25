Путин заявил о потере стабильного управления подразделениями ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с августа этого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «60 минут», передает ТАСС.

По его словам, украинские силы даже не понимают, что находятся в окружении.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», — сказал он.

Накануне Путин по итогам саммита БРИКС заявил, что за октябрь потери Украины в Курской области составили 26 тысяч человек.

По его мнению, вторжение ВСУ в российский регион связано с вмешательством в выборы в США.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию в Курской области.