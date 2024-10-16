ВСУ атаковали дронами два села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что два населенных пункта были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник атаковал рейсовый автобус. Он был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. При падении на дорогу была посечена задняя часть транспортного средства. В селе Тишанка Волоконовского района при ударе FPV-дрона значительные повреждения получило административное здание.

По предварительной данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

16 октября Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ вновь обстреливают Шебекинский городской округ. По его словам, в результате обстрела ранены три мирных жителя — женщина и двое мужчин. Они получили осколочные ранения. Их доставили в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.