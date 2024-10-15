В Минобороны рассказали, сколько беспилотников ВСУ сбили за сутки

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 129 районах. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 43 беспилотника самолетного типа» — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Также Минобороны России сообщило, что подразделения российских войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в Донецкой народной республике.

Кроме этого, российское министерство сообщало, что военнослужащие группировки «Восток» ударили по украинским бойцам, отступившим из Угледара в Донецкой народной республике.

Ранее стали известны подробности штурма Угледара российскими войсками.