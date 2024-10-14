Подразделения ВСУ после освобождения бойцами ВС РФ Островского в ДНР спешно отступили в соседний населенный пункт Курахово. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения ВСУ под напором наших штурмовых групп были вынуждены спешно отступить в соседний населенный пункт Курахово, оставляя на позициях раненых. Украинские боевики, попавшие в окружение, осознавая превосходство наших подразделений, сдаются в плен», — говорится в сообщении.

11 октября Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль Желанное Второе и Островское в ДНР. Общие потери противника составили до 4790 военнослужащих. Уничтожены десять полевых складов с боеприпасами, а также пять станций радиоэлектронной борьбы.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска (украинское название Торецк).

Ранее в Британии признали, что ВСУ потеряли тысячи солдат в Курской области.