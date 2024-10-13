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Российская авиация ударила по двум базам боевиков в Сирии

ВКС РФ атаковали места базирования сирийских боевиков в провинции Дейр-эз-Зор

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

За минувшие сутки российские самолеты атаковали два пункта базирования сирийских террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-эз-Зор», — сообщил военный.

Кроме того, отмечается, что «антитеррористическая коалиция» за то же время 12 раз нарушила правила использования неба над Сирией. Три раза в нарушении уличили пару истребителей F-15, по два раза — пару A-10 и пару F/А-18.

До этого Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что американские силы нанесли авиаудары утром в пятницу, 11 октября, по ряду лагерей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось об обстреле американской военной базы в Сирии.

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