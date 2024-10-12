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Минобороны РФ сообщило о поражении энергетической инфраструктуры Украины

МО: ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ

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Минобороны РФ

Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. Помимо критической инфраструктуры были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Как рассказали в ведомстве, российские солдаты в числе прочего использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

8 октября британская газета The Guardian писала, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области. Объект находится в городе Староконстантинове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военные РФ поразили в Николаеве производство беспилотников, на котором работали иностранцы.

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Операция на Украине
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